В армянской армии растет число небоевых потерь

Статистика последних четырех лет показывает, что наблюдается рост смертности в вооруженных силах Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель специализированного подразделения офиса Омбудсмена по защите прав военнослужащих и членов их семей Андраник Егоян.

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По его словам, 2018 году было зафиксировано 63 случая, в 2019-м - 49, в 2020-м - 54, 2021-м - 58, в 2022-м - 64. Та же ситуация с членовредительством. В 2020 году их было 65, в 2021-м - 77, в 2022-м - 108.

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