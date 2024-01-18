Боррелю нашли замену в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на его должности после грядущих выборов в Европейский парламент. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Politico.

Как следует из текста, Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы ЕК, Роберта Метсола останется на должности спикера Европарламента, а премьер Дании Метте Фредериксен займет место главы Евросовета. Кая Каллас, соответственно, получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Подобное распределение должностей связано с географическим положением, где каждый из чиновников будет представлять определенную географическую часть Европы, отмечает Politico.

Издание также напоминает, что сама Каллас ранее заявляла, что государствам Восточной Европы следует нарастить свой голос в Евросоюзе на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

До этого Politico писало, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК), чьи полномочия истекают в ноябре 2024, может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

Как пишет газета, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция проевропейских партий ЕС, однако даже это обеспечило ей "незначительное большинство в 383 голоса", при минимуме в 374 голоса.

По оценке издания, из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе, действующая глава ЕК может столкнуться с трудностями при переизбрании.

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