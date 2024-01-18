В Вашингтоне отметили, что допускают диалог с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон считает возможным взаимодействовать с Москвой по контролю над вооружениями в многостороннем формате. Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности (СНБ) США Пранай Вадди в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Есть и альтернативные площадки для взаимодействия с Россией, в том числе - многосторонние. Мы собираемся принимать участие в таких форматах взаимодействия, настаивать на наших приоритетах и наших национальных интересах. И мы надеемся, что Россия хочет вести диалог в таких форматах", - сказал Вадди, выступая в Центре стратегических и национальных исследований.

Комментируя вопрос о двустороннем диалоге по контролю над вооружениями с Москвой, Вадди заявил, что РФ в ходе него хочет обсуждать и другие вопросы, которые у нее в приоритете, в том числе "сдерживание расширения НАТО", а также географию Европы, Украину и американскую политику по России вне контроля над вооружениями. В свою очередь США, по словам представителя СНБ, это не устраивает.

"Я думаю, они установили достаточно высокую планку. Они увязали другие политические линии с контролем над вооружениями. Такого подхода не было после холодной войны. Как следствие, у нас нет диалога", - уточнил он.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в конце прошлого года передала США письменный ответ на их предложения по вопросам стратегической стабильности, в Москве считают американские идеи неприемлемыми.

"Мы считаем американские идеи неприемлемыми. Они, кстати, не скрывают своих замыслов при разговоре о стратегической стабильности - неядерный компонент военного противоборства, неядерные силы вывести за скобки. Тем самым, цель очевидна - закрепить имеющееся у коллективного Запада в данной сфере серьезное количественное преимущество", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр отметил, что РФ "в условиях ведомой Вашингтоном гибридной войны против России не видит каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с Соединенными Штатами о стратегической стабильности."

Он добавил, что "любое гипотетическое взаимодействие в будущем по стратегической стабильности потребовало бы от США готовности к рассмотрению этой темы с учетом всей взаимосвязи значимых для стратегической стабильности факторов, а не только тех аспектов стратегической стабильности, которые конкретно интересуют Вашингтон".

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Приостановка участия РФ в договоре, по словам Путина, связана с необходимостью обеспечения безопасности страны в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России.

В марте в Госдепе США заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

В начале ноября президент РФ также подписал закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Кроме того, в ночь на 7 ноября РФ завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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