Заигрывание Макрона с армянами обернулось трагедией для Франции
Заигрывание Макрона с армянами привело к трагическим последствиям для Франции.
Франция пытается нагадить России в Армении, заигрывая с Пашиняном, поставляет оружие в Украину (вместе с бойцами, из которых выживают не все) и поддерживает сепаратистские и террористические группировки в странах, где установились дружественные России правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Он отметил, что удар по Харькову и уничтожение большого числа иностранных наемников стал частью более обширной кампании российско-французского противостояния.
По мнению эксперта, попытка Франции уменьшить влияние Москвы в Армении является ответом на расширение влияния Москвы в бывших французских колониях в Африке.
Таким образом российские военные передали "привет" президенту Франции Эммануэлю Макрону, резюмировал эксперт.
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