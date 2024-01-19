Первый турецкий астронавт отправился на МКС

Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в рамках коммерческой миссии Axiom Space.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Турецкое космическое агентство (TUA).

Отметим, что Гезеравджи приступил к тренировкам в Хьюстоне, штат Техас, США, в апреле 2023 года.

В рамках Первой пилотируемой космической миссии Турции Гезеравджи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 различных научных экспериментов.

Первый турецкий астронавт Гезеравджи принимает участие в миссии вместе с испанскими, итальянскими и шведскими астронавтами.

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