Первый турецкий астронавт отправился на МКС
Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в рамках коммерческой миссии Axiom Space.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Турецкое космическое агентство (TUA).
Отметим, что Гезеравджи приступил к тренировкам в Хьюстоне, штат Техас, США, в апреле 2023 года.
В рамках Первой пилотируемой космической миссии Турции Гезеравджи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 различных научных экспериментов.
Первый турецкий астронавт Гезеравджи принимает участие в миссии вместе с испанскими, итальянскими и шведскими астронавтами.
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