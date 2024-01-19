Северная Корея испытала систему подводного ядерного оружия

КНДР провела испытания системы подводного ядерного оружия в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи, сообщает ЦТАК со ссылкой на заявление Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря важное испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", - говорится в заявлении.

При этом не уточняется, когда именно прошло испытание, но отмечается, что оно стало ответом на "провокационные военные учения" США, Южной Кореи и Японии, проводимые с 15 января на море вокруг южнокорейского острова Чеджу.

"Нынешние учения (...) стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и являются акциями, серьезно угрожающими безопасности нашего государства", - заявили в КНДР.

Пхеньян предупредил, что продолжит ответные действия в целях "сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников", и пригрозил "катастрофическими последствиями".

"Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, ответственным, решительным и отважным применением сил сдерживания будут внушать врагам страх и надежно защищать на основе мощной силы безопасность государства и мир в регионе", - отмечает ЦТАК.

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