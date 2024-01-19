Трамп упрекнул Байдена в разрушении США

Президент США Джо Байден разрушил Соединенные Штаты, но у него, возможно, были добрые намерения. Такое мнение выразил в четверг бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он [Байден] разрушил нашу страну <...> [то, что происходит с южной] границей - это катастрофа. Все, что он делает, - это катастрофа <...>, [вывод войск из] Афганистан стал самым позорным моментом в истории нашей страны <...>. Я думаю, то, что он сделал, ужасно, но <...>, возможно, у него были добрые намерения, но он некомпетентен", - сказал Трамп, говоря о необходимости иммунитета для всех президентов.

Трамп подчеркнул, что если не будет иммунитета для президента, то лидеру будет сложно что-то делать из-за опасений, что следующий глава администрации "обвинит его".

Апелляционный суд федерального округа Колумбия рассматривает вопрос о том, обладает ли Трамп иммунитетом против юридического преследования за действия, предпринятые им на посту президента. На наличии у него такого иммунитета настаивает его защита в деле о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Прокуратура доказывает, что Трампа можно судить за некоторые шаги, предпринятые им на посту главы администрации США.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

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