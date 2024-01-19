Военные США подтвердили атаку хуситов на американский танкер в Аденском заливе

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"18 января примерно в 21 час (по времени Саны) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру M/V Chem Ranger, плавающему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что экипаж наблюдал, как ракеты ударились о воду рядом с судном.

"Сообщений о травмах или повреждениях судна не поступало. Судно продолжило движение", - заявили военные.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление хуситов сообщил об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Йеменская группировка заявила о прямом попадании "морских ракет" по кораблю.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что ответный удар на американские и британские атаки неизбежен и что любая новая агрессия не останется безнаказанной", - подчеркнули хуситы.

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