В ООН сообщили, что сектор Газа шестой день находится без связи

Сектор Газа шестой день подряд остается без связи, об этом заявило в четверг Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 18 января телекоммуникационные сервисы в Газе остаются отключенными шестой день подряд", - говорится в заявлении. Отмечается, что это уже седьмой случай отключения связи с начала эскалации ситуации в анклаве.

"Отключение телекоммуникаций не позволяет людям в Газе получить доступ к жизненно важной информации или вызвать службы экстренного реагирования, а также препятствует другим формам гуманитарной помощи", - указывает УКГВ.

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