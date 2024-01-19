Премьер-министр Японии намерен распустить фракцию в правящей партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен распустить фракцию в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавлял до декабря 2023 года, на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

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"Я изучаю возможность роспуска. Мы должны рассмотреть этот вариант, если его осуществление позволит восстановить доверие населения к политике", - приводит издание слова главы правительства. Как отмечает Yomiuri, соответствующее намерение Кисиды может привести к роспуску и других фракций ЛДП.

По данным агентства Kyodo, в связи со скандалом японская прокуратура готовится возбудить дело из-за нарушений финансовой отчетности против бывшего бухгалтера внутрипартийной группы экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также в отношении бухгалтера фракции, которую при жизни возглавлял бывший премьер Синдзо Абэ. Ранее агентство сообщило, что аналогичное дело будет возбуждено против бывшего бухгалтера фракции Кисиды.

Расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Во фракции же, которую ранее возглавлял Кисида, в отчетах не были отражены порядка 30 млн иен (около $200 тыс.). По версии следствия, бухгалтер этой внутрипартийной группы не включил в отчеты средства, полученные от продажи билетов на закрытые мероприятия, поскольку не было понятно, какие именно депутаты продали эти билеты. Кисида, комментируя возможность возбуждения дела, отметил, что в курсе проведения расследования.

Скандал уже привел к падению рейтингов правительства до отметок ниже 30%, что в Японии считается "опасной зоной". Из-за него 15 членов фракции Абэ лишились своих постов в правительстве, включая должности заместителей глав и руководителей ключевых министерств, а также в партийной руководстве. Один из членов фракции Абэ, депутат Ёситака Икэда, был арестован.

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