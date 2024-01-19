Депутаты Европарламента обвинили Польшу в нарушении конституции

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила, что правительство Польши грубо нарушило конституцию. Как передает Day.Az, об этом пишет "Лента.ру", которая ознакомилась с соответствующим письмом депутатов ЕП.

По данным издания, в тексте обращения евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК) парламентарии обвинили кабмин в нарушении принципа верховенства закона. Депутаты ЕП напомнили, что 20 декабря 2023 года новое правительство Польши "силой взяло под свой контроль" государственные средства массовой информации.

"Они уволили членов правления и назначили своих, грубо нарушив конституцию и польское законодательство. Они отправили бандитов в штаб-квартиру общественного телевидения, применили физическое насилие для отстранения сотрудников и отключили от эфира общественный телеканал", - сказано в письме.

В обращении отмечается, что, хотя ЕК и заявляла о верховенстве закона и свободе СМИ в случае с Венгрией, сейчас она хранит молчание, которое, по мнению депутатов, предполагает применение Комиссией двойных стандартов в вопросах верховенства права. В связи с этим они адресовали в ЕК ряд вопросов о ее оценке происходящего и намерении вмешаться в ситуацию.

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