Французские фермеры напугали Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон внимательно следит за риском того, что французские фермеры могут поднять крупные протесты, как их коллеги в Германии, передает Day.Az со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что президент Франции поручил своему кабинету министров уделять пристальное внимание потенциальным "горячим точкам", чтобы избежать дальнейших демонстраций фермеров и нового всплеска движения аналогичного "Желтым жилетам".

Акции фермеров стали частым событием во Франции. Работники сельскохозяйственного сектора протестуют против неэффективной политики государства, в частности налога на топливо для тракторов.

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