Стало известно о позиции Турции по зерновой сделке

Турция не ведет каких-либо переговоров по альтернативам черноморской зерновой инициативе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом российским СМИ сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Он подчеркнул, что в самом начале обсуждений таких возможностей Турция сразу же указала, что неучастие любой из сторон несет в себе риски.

"Различные версии обсуждались. Мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, являются рискованными", - сказал источник.

Он отметил, что целью турецкой стороны является возобновление этой инициативы, но в ее первоначальном виде, "хоть это очень сложно в нынешних условиях".

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