В США оценили влияние геополитических кризисов на страну

Развитие геополитических кризисов в мире, в том числе продолжение конфликта в Украине и обострение ситуации на юге Красного моря, отражают растущую асимметрию между Европой и США, которые "стали сильнее" в результате украинского кризиса. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"Последняя геополитическая вспышка может закрепить растущую асимметрию между Европой и США... США, возможно, стали сильнее после кризиса, вызванного войной в Украине", - говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, Европа снова оказалась "на передовой линии последней геополитической напряженности" в Йемене, где США и Великобритания наносят удары по хуситам. Это событие грозит увеличением экономического разрыва между Европой и США, отмечает издание.

Обходные пути через юг Африки повышают стоимость перевозки грузов и заставляют ретейлеров беспокоиться о нехватке товара. Если угроза сохранится, пишет газета, снижение инфляции в Европе в прошлом году может замедлиться.

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