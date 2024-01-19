В США раскрыли, кто может «неожиданно» поддержать Байдена на выборах

Действующий президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании может получить поддержку со стороны некоторых республиканцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американская газета Hill.

"Заявка на переизбрание президента Байдена, возможно, получает некоторую помощь из неожиданного источника: республиканцев", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что некоторое количество республиканцев и бывших чиновников администрации экс-президента США Дональда Трампа прямо заявляют, что они проголосовали бы за Байдена, а не за бывшего президента Трампа в "матче-реванше на всеобщих выборах", ссылаясь на свою "веру в то, что Трамп представляет угрозу для американской демократии". При этом не уточняется, сколько именно представителей Республиканской партии готовы поддержать Байдена.

По оценке газеты, также ряд сторонников бывшего посла ООН и кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддержат Байдена, а не Трампа на всеобщих выборах.

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