Представители Египта обсуждают с хуситами и Ираном безопасность в Красном море

Египетские официальные лица проводят серию переговоров с йеменскими мятежниками-хуситами и Ираном по ситуации в сфере безопасности в регионе, сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По ее данным, представители Каира обсуждают "восстановление спокойной обстановки в международных водах" в Красном море.

Издание отмечает, что стороны провели уже несколько "интенсивных встреч" за последние дни. Где именно состоялись эти встречи, в сообщении не указано.

Кроме того, отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян, как ожидается, в ближайшее время посетит Каир.

В ближневосточном регионе произошла эскалация напряжения после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию, а йеменские мятежники-хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам хуситов.

В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, после чего уже пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.

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