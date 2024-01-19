ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена "Исламского джихада"

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в результате удара с воздуха в секторе Газа Ваэля Абу-Фануны, который являлся заместителем руководителя палестинской группировки "Исламский джихад" по ведению психологической войны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ваэль Абу-Фануна, высокопоставленный деятель "Исламского джихада", был уничтожен в результате точного авиаудара ВВС", - говорится в сообщении. "Абу-Фануна был заместителем руководителя операций психологической войны "Исламского джихада" и занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе помощника Халила Бахтини, командующего "Исламского джихада" в северном районе сектора Газа", - добавили военные.

В пресс-службе отметили, что "Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля "Исламским джихадом", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках в рамках психологической войны террористических организаций в секторе Газа против израильского общества", - добавили в армейском ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что "сухопутные, воздушные и военно-морские войска ЦАХАЛ провели совместные операции по ликвидации террористов на всей территории сектора Газа". "На севере Газы объединенные воздушные и наземные силы вступили в бой с несколькими вооруженными террористами и уничтожили их. В центральной части сектора Газа ЦАХАЛ продолжал вести контртеррористическую деятельность. Военнослужащие подверглись обстрелу из гранатометов, зачистили территорию и захватили гранатомет, автоматы и военную технику", - продолжили военные.

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