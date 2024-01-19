В США сообщили о провале плана арабских стран по урегулированию конфликта в Газе

Выработанное арабскими странами предложение по урегулированию ситуации в секторе Газа, предполагающее работу Израиля над созданием палестинской государственности и признание Саудовской Аравией Израиля, наткнулось на кабмин израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Пять арабских стран втихаря рекламируют послевоенное урегулирование в Газе, в котором они заручились поддержкой США. Проблема в том, что израильтяне, от которых зависит соглашение, на это не согласны", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что предложение, которое его авторы называют наиболее правдоподобным решением для долгосрочной безопасности в регионе, "на данный момент недосягаемо".

Двое из многих чиновников, беседовавших с агентством Bloomberg, утверждают, что прогресс в этом направлении невозможен до тех пор, пока правая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху остается у власти.

Среди стран, участвовавших в выработке плана по урегулированию, названы Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания.

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