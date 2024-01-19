В Германии станет легче выдворять нелегалов

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, утвердила в пятницу, 19 января, новый закон, существенно облегчающий процедуру выдворения из страны нелегалов и просителей убежища, чей запрос был отклонен, передает Day.Az со ссылкой на NEWSru.co.il.

"Закон быстрого возвращения на родину" продлевает максимальный срок задержания перед выдворением с 10 до 28 дней, увеличивает полномочия правоохранительных органов в вопросе розыска нелегалов, включая разрешение на обыск кондоминиумов и общественных территорий.

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