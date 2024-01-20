ЕС представит в феврале стратегию развития военной промышленности

Разрабатываемая Еврокомиссией стратегия развития военной промышленности будет представлена в феврале. Об этом на пресс-конференции в правительстве Литвы заявил находящийся в Вильнюсе с визитом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В конце февраля мы представим стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, которая будет включать в себя программы приобретения военной техники и предусмотренные на это средства", - сообщил он.

По словам Бретона, стратегия будет охватывать выполнение обязательств ЕС по оказанию военной помощи Украине, а также удовлетворение потребностей стран-членов в военной технике. "Мы должны производить быстрее, больше и делать это сообща", - сказал еврокомиссар.

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