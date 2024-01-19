Италия выразила готовность направить миротворцев в Газу

Власти Италии готовы направить контингент в сектор Газа, если ООН примет решение организовать в анклаве миротворческую миссию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

"Если в Газе на переходном этапе потребуется миротворческая миссия, мы готовы направить наших солдат вместе с ООН в качестве миротворцев", - сказал он, выступая в эфире радиостанции Radio24. Министр напомнил, что в настоящее время более тысячи итальянских военнослужащих находятся в составе Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

В ноябре 2023 года Таяни на полях заседания глав МИД стран ЕС допустил возможность создания миссии ООН по примеру ЮНИФИЛ для поддержания мира между Палестиной и Израилем на переходном этапе.

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