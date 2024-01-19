В азиатской стране обнаружили крупные залежи «металла будущего»

В Таиланде обнаружили крупные залежи лития. Запасы "металла будущего" в азиатской стране оценивают в 14,8 миллиона тонн, сообщает местный телеканал Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам зампредседателя правительства Радклао Интавонг Суванкири, новые месторождения металла, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, обнаружены в провинции Пхангнга. Если заявленные объемы лития подтвердятся, Таиланд может занять третье место по величине запасов в мире после Боливии и Аргентины.

Помимо лития, на северо-востоке страны обнаружили крупные залежи натрия, который также используется для изготовления натрий-ионных аккумуляторов. Открытие крупных залежей двух природных элементов позволит повысить конкурентоспособность Таиланда в производстве электромобилей и аккумуляторов и снизит свою зависимость от импорта, отметила представитель властей.

На фоне принятых программ декарбонизации и роста производства электрокаров с конца 2020 года по ноябрь 2022 года литий подорожал в 15 раз. Спрос на самый ценный металл 2022 года обеспечивала автомобильная промышленность. В конце 2021 года мировой спрос составил 97 тысяч тонн металла, а в 2022 - 130 тысяч тонн при дефиците предложения в 2000 и 5000 тонн соответственно.

Однако несмотря на рост популярности лития цены к ноябрю 2023 года опустились до 18 тысяч долларов за тонну. Причиной стало повышение ставок ведущих центробанков мира и рост цен кредитов. Поэтому объемы инвестиций в отрасли электромобилей снизилась.

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