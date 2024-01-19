В Польше могут продлить эмбарго на импорт украинского зерна

Новое правительство Польши может продлить эмбарго на импорт украинского зерна, следует из сообщения польского Минсельхозразвития в соцсети X (бывшая Twitter). В министерстве подчеркнули, что эмбарго будет действовать до тех пор, пока внутри Евросоюза (ЕС) не будут разработаны механизмы, которые обеспечат защиту польского рынка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фоне появления в СМИ информации о притоке украинского зерна в Польшу в Минсельхозразвития также напомнили, что запрет на ввоз зерна из Украины все еще действует.

"Если кто-то владеет информацией об импорте зерна из Украины, ему следует сообщить об этом факте в правоохранительные органы", - указали в министерстве.

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