ЕС готовится расширить антироссийские санкции

Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который намерен одобрить к 24 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает усиление торговых ограничений и расширение санкционных списков.

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