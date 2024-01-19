https://news.day.az/world/1630731.html ЕС готовится расширить антироссийские санкции - СМИ
ЕС готовится расширить антироссийские санкции - СМИ
Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ, который намерен одобрить к 24 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bloomberg.
Новый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает усиление торговых ограничений и расширение санкционных списков.
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