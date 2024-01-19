В НАТО объяснили беспокойство из-за участия Трампа в выборах

В НАТО предполагают, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США страна выйдет из НАТО либо значительно сократит финансовое участие в деятельности военного блока. Об этом Newsweek сообщил бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Он выдвинул эту идею во время своего первого президентского срока, а затем она была заблокирована американской системой власти, Пентагоном и Конгрессом. А затем ему пришлось переключить свой разрушительный взгляд на другие вопросы, например, на ядерную сделку с Ираном. Но может случиться так, что на этот раз он вернется [к исполнению идеи о выходе из альянса] с удвоенной силой", - заявил бывший военный чиновник.

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