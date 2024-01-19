Египет ведет переговоры с хуситами для урегулирования кризиса в Красном море

Власти Египта ведут переговоры с представителями мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" и Ирана, чтобы урегулировать ситуацию в Красном море на фоне снижения трафика через Суэцкий канал. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на египетские источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каир ведет интенсивные переговоры с официальными представителями хуситов и Ирана, чтобы остановить усиливающиеся [негативные] последствия от нападений хуситов [в Красном море] на ситуацию в регионе в целом и на движение по Суэцкому каналу в частности", - утверждают неназванные собеседники издания.

Один из источников уточнил, что контакты с хуситами проводились после удара, нанесенного США и Великобританией 12 января по объектам "Ансар Аллах", с целью оценить последствия от возможных ответный действий мятежников. В ходе недавних переговоров Каир, в частности, заверил хуситов, что Египет не будет принимать участие во "враждебных действиях" против "Ансар Аллах". Кроме того, представители Египта проинформировали хуситов об успехах на переговорах с Израилем по увеличению объемов поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи. Как утверждается, хуситы в свою очередь заявили Каиру, что они не намерены расширять масштабы операции, а будут атаковать только связанные с Израилем суда.

Другой дипломат из Египта сообщил газете, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует в ближайшие несколько дней посетить арабскую республику. По словам собеседника Al Araby Al Jadeed, эскалация палестино-израильского конфликта в секторе Газа способствовала улучшению отношений Каира и Тегерана.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

На фоне обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

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