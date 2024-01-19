Израильские танки нанесли удары по объектам сирийской армии

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам сирийских военных в ответ на осуществленные в четверг со стороны Сирии запуски снарядов по израильской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ночь на пятницу в ответ на запуски снарядов в направлении Голанских высот танки ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам, принадлежащим сирийской армии", - говорится в сообщении. Вечером 18 января израильская армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в южной части Голанских высот.

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