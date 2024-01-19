Германию сравнили с усталым человеком

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, характеризуя экономическое положение страны, назвал Германию усталым человеком после короткой ночи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр сказал эти слова на Всемирном экономическом форуме в Давосе в ответ на утверждения, что Федеративная республика снова стала "больным человеком Европы". Такой ярлык к ней применяли в конце 1990-х - начале 2000-х годов на фоне снижения экспорта и роста безработицы.

"Германия является усталым человеком после короткой ночи", - считает Линднер.

ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с годом ранее на 0,3%, страна завершила год рецессией. Такие данные привело на этой неделе федеральное статистическое ведомство ФРГ. Его эксперты отметили снижение покупательной способности населения в прошлом году вследствие того, что потребительские цены выросли, а многие немцы вынуждены были экономить. Среднегодовой уровень инфляции, по предварительным данным, составил 5,9%.

Многие специалисты предупреждают, что и в текущем году скорого восстановления германской экономики едва ли стоит ожидать. Исследовательские институты снизили прогнозы по росту ВВП на 2024 год, ожидая его увеличения менее чем на 1%.

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