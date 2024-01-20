Стало известно, когда фон дер Ляйен объявит о выдвижении на второй срок

Глава Еврокомиссии (ЕК) может 19 февраля объявит о выдвижении своей кандидатуры на второй срок в качестве главы европейского ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, объявит о своей кандидатуре на второй срок на посту президента Еврокомиссии 19 февраля в Берлине", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в этот день руководство немецкой партии фон дер Ляйен Христианских демократов (ХДС) проведет встречу в Берлине, где и будет объявлено о ее выдвижении на второй срок.

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