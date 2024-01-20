Протестующие фермеры перекрыли несколько шоссе на юге Франции

Фермеры организовали акции протеста на юге Франции, перекрыв движение по нескольким автодорогам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету La Depeche.

По ее данным, люди на тракторах перекрыли несколько участков шоссе от Тулузы до коммуны По. Фермеры также заблокировали съезды, а местами и несколько полос на четырех крупных автострадах вокруг Тулузы. По информации издания, участники акций протеста рассчитывают на поддержку коллег из Верхних Пиреней в субботу.

Фермеры жалуются на снижение доходов и требуют среди прочего снизить налог на топливо для сельскохозяйственной техники и смягчить экологические требования к хозяйствам. Некоторые поднимают проблему распространения эпизоотической геморрагической болезни в животноводческих хозяйствах. В пятницу вечером министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено распорядился обеспечить компенсацию расходов на лечение скота. Еще одна проблема - неравномерное распределение водных ресурсов и нехватка искусственных водохранилищ на случай засухи.

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