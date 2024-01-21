Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Никки Хейли за недостаточную жесткость и проницательность, по его мнению, она не будет выбрана вице-президентом США, поскольку "не сможет иметь дело" с президентом РФ Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил на митинге в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, его слова приводит агентство Bloomberg.

"Когда я это говорю, это, вероятно, означает, что она не будет выбрана вице-президентом. Она недостаточно жесткая. Она недостаточно умна. И ее недостаточно уважали. Она не может выполнять эту работу. Она не сможет иметь дело с президентом Си. Она не сможет иметь дело с Путиным и Ким Чен Ыном", - заявил он.

При этом, по словам Трампа, деятельность Хейли на посту посла в ООН была "в порядке".

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