В США рассматривают Нетаньяху как «растущую проблему»

Члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является "растущей проблемой" для США. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного демократа из палаты представителей США.

"Он просто оказывается невероятно проблематичным партнером... это растущая проблема", - заявил демократ.

Отмечается, что Нетаньяху долгое время выступал против решения о создании двух государств. По его словам, это предложение "противоречит идее суверенитета" палестинцев.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом приняли предпринимают усилия для "двухгосударственного урегулирования" и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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