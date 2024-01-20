Десятки семей заложников ХАМАС собрались у дома Нетаньяху с призывом вернуть их родных

Десятки семей заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, собрались у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его сделать "смелый шаг" для возвращения их родных домой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Times of Israel.

Родственники израильтян вечером 19 января установили палатки возле дома политика в Кейсарии и остались там ночевать в рамках протеста. Дочь заложника из рядов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эла Бен Ами заявила, что мольбы о возвращении заложников перешли к мольбам спасения их жизней.

Акция протеста началась после того, как в израильских СМИ появились сообщения о том, что Нетаньяху в одностороннем порядке решил ужесточить ряд руководящих принципов, недавно установленных правительством для потенциальной сделки по освобождению оставшихся заложников. Это вызвало неоднозначную реакцию в военном кабинете, отметили журналисты. Представитель военного кабинета Гади Айзенкот настаивал на длительном перемирии с ХАМАС в обмен на освобождение заложников, предложение поддержал лидер партии "Национальное единство" Бени Ганц, но против выступили Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант.

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