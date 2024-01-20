В США призвали и республиканцев и Конгресс поддержать Трампа

После победы экс-президента США Дональда Трампа на кокусах в Айове всем республиканцам, Сенату и палате представителей США необходимо поддержать его политику. Об этом заявила конгрессвуман, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пришло время всем республиканцам, Сенату и палате представителей поддержать его политику", - заявила Грин.

До этого сенатор Тим Скотт, ранее планировавший выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США, поддержал своего конкурента Дональда Трампа.

В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также высказал поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу.

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