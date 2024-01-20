В Ливане призвали США оказать давление на Израиль

Возобновление посреднической миссии США по устранению пограничных проблем между Ливаном и Израилем необходимо, чтобы показать намерение Вашингтона не допустить дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат ливанского парламента от блока "Освобождение и развитие" Мухаммед Хаваджа, который считается ведущим экспертом по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке, передает Day.Az.

По его словам, боевые действия на границе двух стран идут более 100 дней, но носят пока ограниченный характер, их продолжение зависит от прекращения действий Израиля в секторе Газа. Депутат подчеркнул, что США вместо оказания давления в этом направлении на израильское государство добивается односторонних уступок от Ливана.

Хаваджа сообщил, что старший советник Государственного департамента США Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах, передал 11 января правительству Ливана ультиматум, согласно которому солдаты "Хезболлы" должны отойти от линии границы на 25-30 км. Такой шаг представитель США назвал промежуточным вариантом урегулирования, который позволит вернуть эвакуированных жителей в приграничные районы.

По словам ливанского парламентария, в Вашингтоне осознают, что боеспособность "Хезболла" намного выше, чем у отрядов ХАМАС в секторе Газа, и исход нового конфликта на юге Ливана может оказаться плачевным для Израиля.

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