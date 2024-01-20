ОАЭ призвали США поддержать прекращение огня в секторе Газа

Объединенные Арабские Эмираты призвали США поддержать немедленное прекращение огня в конфликте в секторе Газа, это будет ключом к его разрешению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила посол ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе, ее слова приводит агентство Bloomberg.

"Нам нужно гуманитарное прекращение огня сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней... Риски высоки, война в Газе явно представляет собой открытую рану и дестабилизирует регион", - заявила она.

Нуссейбе добавила, что призыв США к прекращению огня будет ключом к разрешению конфликта.

Отмечается, что администрация президента Джо Байдена воздержалась от требования прекращения израильской военной кампании, а также наложила вето на мирное предложение Организации Объединенных Наций, выдвинутое ОАЭ в декабре.

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