ЦАХАЛ сообщил об уничтожении в Газе нескольких ракетных установок

Израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа несколько ракетных установок, использовавшихся палестинскими радикалами для обстрелов территории еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе действий Армии обороны Израиля в северной части сектора Газа были обнаружены несколько пусковых установок, использовавшихся для обстрелов израильской территории. Инженерные войска приняли меры по уничтожению этих установок", - говорится в сообщении.

"В городе Хан-Юнис войска Армии обороны Израиля провели целенаправленный рейд в военном комплексе, успешно обнаружив и нейтрализовав шесть пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску. Кроме того, войска обнаружили в этом районе подземную шахту и взрывные устройства", - добавили в пресс-службе, отметив, что в результате удара с воздуха были уничтожены два вооруженных боевика, которые "представляли угрозу для войск".

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