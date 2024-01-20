В Германии начались протесты

В Гамбурге прошел митинг против крайне правых сил в Германии, на котором собралось около 80 тыс. человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BILD.

По информации источника, несколько человек упали в обморок из-за давки. Изначально на митинге ожидалось 10 тыс. человек, протестующих оказалось в восемь раз больше.

Акция прошла после секретной встречи представителей "Альтернативы для Германии" с праворадикалами в Потсдаме. Там, по информации СМИ, звучали призывы о массовой депортации всех иностранцев из ФРГ.

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