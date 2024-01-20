https://news.day.az/world/1630990.html Названа возможная дата визита Путина в Турцию
Названа возможная дата визита Путина в Турцию
Президент РФ Владимир Путин может совершить визит в Турцию 12 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Türkiye".
Дополнительных подробностей относительно визита Путина газета не привела.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата визита Путина в Турцию согласуется по дипломатическим каналам.
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