Владельцы танкеров начали готовиться к кризису в Красном море

Участники нефтяного рынка, в том числе владельцы танкеров, готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда и ударов США и Великобритании по Йемену.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az.

По данным агентства, все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Причиной этого называются удары США и Британии по хуситам в Йемене, которые "усилили ощущение хаоса в этом районе".

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