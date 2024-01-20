https://news.day.az/world/1630997.html Владельцы танкеров начали готовиться к кризису в Красном море
Владельцы танкеров начали готовиться к кризису в Красном море
Участники нефтяного рынка, в том числе владельцы танкеров, готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда и ударов США и Великобритании по Йемену.
Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az.
По данным агентства, все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Причиной этого называются удары США и Британии по хуситам в Йемене, которые "усилили ощущение хаоса в этом районе".
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