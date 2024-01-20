В ХАМАС высказались об обмене пленными

Представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили о стремлении к новой сделке по обмену пленными и заключенными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзука.

В разговоре с агентством собеседник указал на отсутствие желания удерживать военнопленных. ХАМАС рассчитывает заключить с Израилем сделку, "оправдывающую надежды палестинского народа", - сказал он.

В конечном итоге это случится, убежден Марзук.

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