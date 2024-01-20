США впервые проверили поставленное Украине оружие

Представители США и Украины провели первую совместную инспекцию оружия, поставленного Вашингтоном Киеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в Telegram сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

По информации ведомства, служба внутреннего аудита минобороны и представители Вооруженных сил Украины и представители отдела оборонного сотрудничества американского посольства провели проверку переданного ВСУ вооружения и имущества. Инспекция прошла в одной из воинских частей. Украинские и американские инспекторы проверили серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрану) вооружений, предоставленных Соединенными Штатами.

На этой неделе газета Financial Times со ссылкой на дипломатов Евросоюза пиала, что ЕС начал проверку переданного Украине оружия.

Проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). По данным газеты, аудит решили провести после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли.

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