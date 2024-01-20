США выбросят десятки тонн плутония

Соединенные Штаты намерены утилизировать избытки запасов оружейного плутония объемом 34 тонны способом, который потенциально сохраняет возможность его использования в военных целях,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национального управления ядерной безопасности США (NNSA).

Первоначально это количество предполагалось превратить в топливо для АЭС (так называемое МОКС-топливо) для производства электроэнергии. После использования в реакторе плутоний практически полностью теряет свои свойства. Однако от этого метода министерство энергетики США, в состав которого входит NNSA, отказалось в 2018 году.

По данным NNSA, в настоящее время США планируют утилизировать излишки оружейного плутония путем разбавления, смешивая его с различными другими веществам, и последующим захоронением. Однако этот способ теоретически оставляет возможность отделения плутония и обратного превращения его в ядерный материал.

В целях утилизации избытков оружейного плутония США планируют построить новые или модифицировать существующие производственные мощности на объектах NNSA в Саванна-Ривер в штате Южная Каролина, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса (LANL) в Нью-Мексико, заводе Pantex в Техасе, а также подготовить глубокое геологическое хранилище радиоактивных отходов (Waste Isolation Pilot Plant - WIPP) в штате Нью-Мексико.

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