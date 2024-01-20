В Ираке обстреляли американскую военную авиабазу
Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал AlHadath.
Источник в службах безопасности сообщил телеканалу, что по базе Айн аль-Асад было выпущено более 20 ракет. Он отметил, что в районе, откуда были выпущены ракеты в направлении военной базы, были проведены проверки безопасности.
Ответственность за эту атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения "Хезболла" и иракского движения "Ан-Нуджаба", отметил AlHadath.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Например, 18 января беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане.
За несколько дней до этого шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии.
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