https://news.day.az/world/1631013.html Десятки человек в США погибли от холода
Десятки человек в США погибли от холода
По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктических холодов за последнюю неделю.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.
По ее информации, большинство смертей было зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегон.
Ранее NBC сообщала о 47 погибших.
На большой части Соединенных Штатов с 12 января отмечается резкое похолодание и идут снегопады. Как сообщало агентство Associated Press 17 января, во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса.
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