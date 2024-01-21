Германию начали покидать беженцы

Первые беженцы, получившие банковские карты вместо наличных денег, начали уезжать из Германии. Иностранцы покидают страну, недовольные этим нововведением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По данным издания, власти ФРГ только обсуждают возможность введения пластиковых банковских карт для беженцев, однако в некоторых округах уже начали их выдавать. Пока мигрантам роздано около 200 карт, к концу января их число вырастет до 740.

"Большинство мигрантов принимают изменения и счастливы тем, что им вообще что-то дают", - рассказала глава службы по делам беженцев Дагмар Пеланд. При этом, по ее словам, еще в декабре 2023 года 15 беженцев заявили, что им нужны наличные, а не карта, и вскоре после этого покинули страну.

Отмечается, что число депортированных из региона, где ввели карты, увеличилось в разы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!