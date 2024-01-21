Глава МИД Франции признался, что является дислексиком

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, назначенный на этот пост 11 января, подтвердил, что страдает от проблем, вызванных дислексией.

"В юности у меня была диагностирована сильная дислексия. 15 лет назад мне было бы трудно дать такое интервью. Но в результате упорной работы и тренировок я почти полностью избавился от недостатков устной речи. Но они появляются вновь в моменты усталости и стресса, и тогда мне трудно их преодолевать", - отметил он в интервью газете Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы французской дипломатии, "это, однако, не влияет на работу, эффективность, обмены на международных переговорах".

Американские и европейские генетики выявили 42 вариации в структуре ДНК человека, влияющие на вероятность развития дислексии. Часть из них связана с амбидекстрией - способностью человека одинаково свободно владеть обеими руками.

Дислексия - нарушение способности к обучению, которое проявляется в наличии стойких трудностей с освоением чтения. Вопреки расхожим представлениям, дислексия является врожденной особенностью человека, а не следствием плохого обучения или низкого уровня интеллекта.

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