Армия Израиля заявила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли новые авиаудары по ливанской территории, их целью стали объекты, используемые вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре и пусковой установке террористической организации "Хезболлах" в районе [населенных пунктов] Эль-Адиса и Хула на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, в течение дня был зафиксирован запуск снаряда из Ливана в сторону горы Хар-Дов на израильской территории. Снаряд упал на открытой местности, отметили в пресс-службе.

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