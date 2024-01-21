https://news.day.az/world/1631023.html В Гамбурге неизвестный распылил газ в приюте для беженцев
В Гамбурге неизвестный распылил газ в приюте для беженцев
Неизвестный распылил раздражающий газ в приюте для беженцев в Гамбурге, в результате пострадали шесть детей и один взрослый.
Полиция проводит операцию, сообщает новостной портал Focus-online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, пострадавшие испытали легкое раздражение дыхательных путей и глаз. Они получили медицинскую помощь на месте в районе Хамм. Полиция начала расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре