Великобритания провела успешные испытания лазерного оружия дальнего действия

Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, в этот раз комплекс успешно поразил несколько воздушных целей.

Об этом 19 января сообщается на сайте британского правительства, передает Day.Az.

В сообщении указывается, что в ходе испытаний на полигоне на Гебридских островах система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по целям в воздухе.

Такое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный световой луч для прорезания цели, что приводит к ее структурному разрушению или более эффективным результатам в случаях, когда целью является боеголовка. Подчеркивается, что его запуск в течение 10 секунд эквивалентен использованию обогревателя в течение часа. То есть, потенциально такое оружие может стать долгосрочной недорогой альтернативой для решения задач, с которыми сейчас справляются за счет ракет, следует из публикации.

Газета Times, в свою очередь уточняет, что система с разных позиций и с расстояния в несколько километров уничтожила приближающиеся дроны. Дальность действия DragonFire засекречена, но в министерстве подчеркнули, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели".

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